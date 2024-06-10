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Аль-Иттихад заплатит около 30 млн долларов неустойки тренерскому штабу Гальярдо - Marca

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Юридический прокол

Аль-Иттихад заплатит около 30 млн долларов неустойки тренерскому штабу Гальярдо - Marca

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Аль-Иттихад" готовит историческое соглашение в мировом футболе.

В ходе прошлого сезона саудовский клуб назначил Марсело Гальярдо на должность главного тренером команды, но уволил наставника за три тура до окончания чемпионата.

При этом между сторонами ещё не была заключена договорённость о расторжении контракта, срок которого был рассчитан до лета 2025 года.

В связи с этим "Аль-Иттихад" заплатит около 30 миллионов долларов неустойки на весь тренерский штаб Гальярдо, состоявшего из семи специалистов.

По итогам сезона 2023/24 "Аль-Иттихад» занял пятое место в турнирной таблицы саудовской Про-лиги.

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Саудовская Аравия Аль-Иттихад (Саудовская Аравия) Марсело Гальярдо
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Источник:
Marca
Опубликовал: Александр Бураков
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