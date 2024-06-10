Монтелла о сегодняшнем матче со сборной Польши: Мы дадим отдохнуть некоторым игрокам

Сегодня на "Национальном стадионе" в Варшаве, Польша сыграет товарищеский матч против сборной Турции. Главный тренер гостей Винченцо Монтелла накануне встречи заявил, что планирует применить ротацию в составе.

"Я не верю, что можно сыграть все матчи только с 11 футболистами. Вы имеете право делать пять замен в каждом матче. Все тренеры этим пользуются. Вот почему вы должны строить свои планы с 16 игроками. Осталось 7 дней и некоторым нашим игрокам нужен отдых. Мы дадим отдохнуть некоторым игрокам, поэтому будет сложно", - сказал Монтелла. Главный тренер сборной Турции также столкнулся с критикой относительно невключения в заявку на Евро-2024 Огуза Айдына из "Аланьяспора" и Джана Узуна из "Нюрнберга", которые забили всего 32 гола в сезоне 2023/24.

"В Англии такие имена, как Грилиш, Стерлинг и Рэшфорд, также не попали в сборную. Если бы мы смотрели исключительно на статистику, они были бы включены, и мне даже не нужно было бы сюда приезжать. Должен быть определенный баланс", - заявил Винченцо Монтелла.

Добавим, что в группе F сборная Турции сыграет против Португалии, Грузии и Чехии.