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Монтелла о сегодняшнем матче со сборной Польши: Мы дадим отдохнуть некоторым игрокам

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Также итальянский специалист столкнулся с критикой относительно отсутствия в заявке нескольких футболистов

Монтелла о сегодняшнем матче со сборной Польши: Мы дадим отдохнуть некоторым игрокам

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня на "Национальном стадионе" в Варшаве, Польша сыграет товарищеский матч против сборной Турции. Главный тренер гостей Винченцо Монтелла накануне встречи заявил, что планирует применить ротацию в составе.

"Я не верю, что можно сыграть все матчи только с 11 футболистами. Вы имеете право делать пять замен в каждом матче. Все тренеры этим пользуются. Вот почему вы должны строить свои планы с 16 игроками. Осталось 7 дней и некоторым нашим игрокам нужен отдых. Мы дадим отдохнуть некоторым игрокам, поэтому будет сложно", - сказал Монтелла. Главный тренер сборной Турции также столкнулся с критикой относительно невключения в заявку на Евро-2024 Огуза Айдына из "Аланьяспора" и Джана Узуна из "Нюрнберга", которые забили всего 32 гола в сезоне 2023/24.

"В Англии такие имена, как Грилиш, Стерлинг и Рэшфорд, также не попали в сборную. Если бы мы смотрели исключительно на статистику, они были бы включены, и мне даже не нужно было бы сюда приезжать. Должен быть определенный баланс", - заявил Винченцо Монтелла.

Добавим, что в группе F сборная Турции сыграет против Португалии, Грузии и Чехии.

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Источник:
Masterhaber.com
Опубликовал: Александр Гресь
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