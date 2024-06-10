ТМ. Польша – Турция 2:1. Победа есть, но есть ли кем играть на Евро?

Это был последний матч в рамках подготовки к Евро-2024 для обеих команд. Поляки проводят великолепный отрезок и выиграли 4 последних матча накануне, а турки наоборот: 4 игры подряд не знают побед. Но когда мы говорим о подготовке к большим турнирам и товарищеских встречах, то результаты все же отходят на второй план. Важнее то, что успели наработать тренеры и их команды.

Михал Пробеж выпустил не совсем основной состав, но главным лидерам атаки и центра поля в нем место нашлось, в частности в старте вышли Левандовски и Свидерски. А Монтелла решил еще больше поэкспериментировать в кадровом плане: в старте оказалось от силы 4 футболиста старта, а в нападении вообще вышел юный нападающий "Бешикташа" Семих Киличсой. Он поразил всю Турцию мощным сезоном на клубном уровне, но в контексте сборной его точно не стоит рассматривать как игрока старта.

Не получилось у Киличсоя как-то отличиться в первом тайме, поэтому после перерыва вышел многообещающий Барыш Йылмаз, который в этом сезоне за "Галатасарай" успел поиграть на позиции правого защитника, левого защитника, правого вингера, левого вингера и нападающего. В сборной его видят все же наконечником.

Но перейдем к самой игре. Кажется, что Пробеж был не против отдать инициативу своему сопернику и играть вторым номером. При таком сценарии поляки чувствуют себя чрезвычайно комфортно. По сути без ударов и опасных атак хозяева поля открыли счет на 12-й минуте после неудачной скидки от Бардакчи. Защитник хотел выбить заброс вперед, но получилось точно на Левандовского, который отдал на свободного Кароля Свидерского, а тот отправил круглого в сетку ворот. Печальная история заключалась в том, что во время празднования Свидерский неудачно приземлился после прыжка и получил повреждение, которое теперь ставит под вопрос его участие на чемпионате Европы.

Впоследствии повреждение получил и главный нападающий команды Роберт Левандовскьий. Его также решили снять с игры скорее для перестраховки, но состояние обоих главных игроков нападения вызывает беспокойство накануне Евро.

Турция в итоге забрала себе контроль, хотя нередко пропускала контратаки от своих соперников. Тем не менее, команда Монтеллы выглядела острее, в частности прекрасные возможности после классных разрезных передач были у Актюркоглу и Чалханоглу. Впрочем удар первого потянул Щенсный, а второму не хватило немного точности.

Во втором тайме давление от гостей только нарастало, прекрасную возможность сравнять счет упустил вышедший на замену Бариш Йылмаз, его выстрел пролетел чуть выше ворот. А мысли поляков, кажется, были лишь о том, насколько серьезны повреждения у Левандовского и Свидерского и будут ли готовы они сыграть на чемпионате Европы.

Хотя свои выбегания в контратаки (хоть и гораздо реже), во втором тайме были. Чего только стоит выход один-на-один от Урбанского, впрочем, его удар был прерван Мертом Гюноком. Впрочем инициатива была у гостей и они продолжали наращивать свое давление. Сравнять счет удалось только на 77-й минуте, когда с разворота и достаточно неожиданно пробил Барыш Йылмаз: Щенсный явно не был готов к такому удару, поэтому даже не бросился в направлении круглого, 1:1.

Через минуту Щенсный едва не привез гол в свои ворота, когда вышел далеко из ворот и потерял мяч, но попытка удара издали от Актюркоглу пролетела выше ворот поляков. Казалось, что если кто-то и может выиграть этот матч, то это точно будут турки, но гениальность Залевского на последних минутах перечеркнула все их старания. Уверенное смещение с фланга в центр от футболиста "Ромы" и точный удар по воротам Гюнока. Победный гол, 2:1 и можно радоваться, но мысли о двух травмах в этом матче не покидают.

Ну а Монтелла и его команда показали, что они могут играть эффективно и красиво в атаке, однако в обороне невероятная беда и она может стоить туркам выхода из группы.

Товарищеский матч

Стадион: "Народовый" (Варшава)

Главный судья: Балаж Берке (Венгрия)

Польша – Турция 2:1

Голы: Свидерский (12), Залевский (90) — Йылмаз (77)

Польша: Щенсный — Беднарек, Давидович (Саламон, 47), Кивиор — Франковский, Пйотровский (С. Шиманский, 46), Слиш (Д. Шиманский, 78), Зелинский (Модер, 46), Залевский – Свидерский (Пйонтек, 19), Левандовский (Урбанский, 32)

Турция: Гюнок — Кокчу, Бардакчи, Акайдын, Айхан (Демирал, 61) — Чалханоглу (Йылдыз, 72) — Кахвечи (Гюлер, 46), Мюлдюр, Озкан (Йокушлу, 61), Актюркоглу (Тосун, 82) — Киличсой (Йылмаз, 46)

Предупреждения: Саламон (47), Слиш (67) — Йылмаз (51), Кокчу (77)