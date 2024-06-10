Товарищеские матчи сборных

Роттердам, Де Кейп

Нидерланды – Исландия 4:0

Голы: Симонс 23, ван Дейк 49, Мален 79, Вегорст 90+4

Нидерланды: Вербрюгген – Дюмфрис (Гертрюйда, 76), де Врей, ван Дейк, Аке (ван де Вен, 66) – Схаутен (Вейналдум, 66), Верман, Рейндерс – Симонс (Фримпонг, 76), Гакпо (Мален, 75) – Депай (Вегорст, 84)

Исландия: Вальдимарссон – Бьяркасон, Ингасон (Бьярнасон, 85), Фридрикссон, Финнссон – Гудмундссон, Траустасон (Тоурдарсон, 46), Харальдссон (Хлинссон, 84) – Андерсон (Сигурдссон, 62), Торстейнссон (Йоуханнессон, 62) – Гудьонсен

Сборная Нидерландов на уверенной ноте завершила подготовку к Евро, без проблем разобравшись с Исландией. Сегодня было забито столько же, сколько в ворота Канады (4:0) в четверг, и в целом перфоманс подопечных Рональда Кумана был как минимум не хуже. "Оранье" порадовали ясными идеями в позиционной атаке, парой толковых заготовок на стандартах и качественной игрой без мяча.

Нидерланды этим вечером провели мастер-класс для Англии и лично для Гарета Саутгейта по взлому упрямой обороны Исландии, которые не только не пропустили, но и обыграли команду "трёх львов" на прошлой неделе. За счёт подключений Дюмфриса хозяева регулярно перегружали четвёрку защитников "викингов". Латераля "Интера" постоянно кормили передачами Верман и Рейндерс, а тот в свою очередь создавал моменты для группы атаки.

Этот паттерн трижды срабатывал в первом тайме, и Дюмфрис мог запросто ассистировать и Симонсу, и Депаю. В первом эпизоде Дюмфрис головой точно скинул Хави на его первый мяч за сборную. Мог быть и дебютный дубль, но пас защитника "Интера" во второй раз был менее удачным. Также был прострел, который закончился опасным ударом Депая через себя.

Депай в свободной роли не только напрямую угрожал воротам, но также часто исполнял ложную девятку, опускался за мячом и запускал инсайдов на ворота. Особенно Гакпо. Также солидно Нидерланды угрожали со стандартов. На старте второго тайма это позволило ван Дейку забить во втором матче кряду.

В концовке свежие Мален и Фримпонг при поддержке Депая продемонстрировали ещё и умения "оранье" в контратаках. Мемфис сначала передачей со своей половины ассистировал Малену. А затем Депай мог сравняться с ван Перси по голам за сборную, но игра рукой Вермана запорола голевую атаку. Но 4-й гол всё же пришёл. В 4-м матче кряду Вегорст отличился голом после передачи Малена.

Исландия при этом была лишена контригры – 0 ударов за первую половину, 1 удар в створ во второй. Важную роль в этом сыграла структура Нидерландов в атаке – Аке оставался третим центральным, Схаутен и Верман по очереди патрулировали опорную зону и не допускали контратак.