Феликс: Когда я впервые увидел Роналду, он показался мне человеком ростом в три метра и шириной в два
Криштиану поразил соотечественника
Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий сборной Португалии Жоау Феликс вспомнил, как впервые вживую увидел своего партнёра по национальной команде - Криштиану Роналду.
"Криштиану - футбольный символ Португалии и авторитет как в футболе, так и в жизни.
Когда я впервые пришел в раздевалку команды, он был похож на персонажа из видеоигры. Он показался мне человеком ростом в три метра и шириной в два. Я никогда не видел его лично (прежде - прим.), это было очень странно", - сказал Феликс в интервью Nude Project.
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Источник:A Bola
Опубликовал: Александр Бураков
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