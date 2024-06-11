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Феликс: Когда я впервые увидел Роналду, он показался мне человеком ростом в три метра и шириной в два

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Криштиану поразил соотечественника

Феликс: Когда я впервые увидел Роналду, он показался мне человеком ростом в три метра и шириной в два

Getty Images/Global Images Ukraine

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Нападающий сборной Португалии Жоау Феликс вспомнил, как впервые вживую увидел своего партнёра по национальной команде - Криштиану Роналду.

"Криштиану - футбольный символ Португалии и авторитет как в футболе, так и в жизни.

Когда я впервые пришел в раздевалку команды, он был похож на персонажа из видеоигры. Он показался мне человеком ростом в три метра и шириной в два. Я никогда не видел его лично (прежде - прим.), это было очень странно", - сказал Феликс в интервью Nude Project.

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Криштиану Роналду Португалия Жоау Феликс
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Источник:
A Bola
Опубликовал: Александр Бураков
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