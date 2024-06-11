ТМ. Португалия – Ирландия 3:0. Дубль Роналду с голом-украшением

Международный товарищеский матч

"Эштадиу Мунисипал де Авейру" (Авейру)

Главный арбитр: Крис Кавана (Англия)

Три товарищеских матча перед Евро – очень хорошая возможность попробовать силы абсолютно всех футболистов. Кроме Реброва и сборной Украины, такой шаг сделал и Роберто Мартинес с Португалией.

Те же Далот и Леау сегодня в третий раз подряд сыграли только один тайм, Роналду и Пепе вышли на поле впервые за три матча. И сразу после перерыва Мартинес сделал пять замен, хотя счет в то время был не слишком уверен.

Ирландцы в последний раз еще в 2020 году проигрывали больше, чем в один матч. В том числе за этот период было два матча против Португалии, завершившихся со счетами 1:1 и 1:2. Сегодня на руку хозяевам сыграл именно статус товарищеского поединка.

За первый тайм "ребята в зеленом" не нанесли ни одного удара в створ ворот соперника. А вот Португалия гораздо больше обостряла. Впоследствии к незащитанному голу из офсайда Феликс также добавил и легальное взятие ворот. После прострельной передачи с правого фланга в штрафную нападающий "Барселоны" принял касанием мяч ближе к центру и, несмотря на опеку двух оппонентов, пробил в левый угол ворот.

Криштиану Роналду первый спарринг португальцев пропустил, второй просидел на скамейке запасных, а в этом вышел зажигать. На 22 минуте мяч после его удара попал в штангу, а под занавес тайма из-за выстрела Криштиану в игру должен уже вступать голкипер.

Забить Роналду помогли вышеупомянутые замены Мартинеса. На 50-й минуте после прострела свежего Невеша капитан хозяев замкнул прострел 27-летнего полузащитника. А спустя 10 минут Криштиану оформил дубль красивым ударом. После ассиста Жоты, который также появился со скамейки для запасных, нападающий с левой попал в дальнюю левую девятку.

Ирландцы могли сразу же ответить голом, но у Кэннона не удалось точно пробить из пределов штрафной. Впоследствии моменты были и у Фернандеша из Роналду: в первом случае гостей спас голкипер, во втором – нереализация португальца.

3:0 – отличная психологическая разрядка для подопечных Мартинеса. Тем более, что забить три гола оборонным ирландцам редко кто сможет. В последний раз это делала Англия еще 3,5 года назад. Впереди Португалию ждет Чехия: 18 июня в Лейпциге. Ирландцев же ждет отпуск. Могут оставаться даже здесь неподалек – на берегу Атлантического океана.

Португалия – Ирландия 3:0

Голы: Жоау Феликс 18, Роналду 50, 60

Португалия: Кошта – Далот (Семеду 46), Силва, Пепе (Перейра 46), Инасиу, Канселу (Мендеш 46) – Фернандеш, Невес (Нунес 77), Леау (Жена 46) – Роналду, Жоау Феликс (Невиш 46)

Ирландия: Келлехер – О'Ши, О'Брайен, Скейлс – Коулмэн (Догерти 70), Смоллбоун (Сайкс 83), Каллен, Брейди (О'Дауда 53) – Перротт (Джонстон 53), Ида (Кэннон 53), Смодич (Найт 70)