ТМ. Португалия – Ирландия 3:0. Дубль Роналду с голом-украшением
Криштиану и в 39 лет может еще многое
Getty Images/Global Images Ukraine
Международный товарищеский матч
"Эштадиу Мунисипал де Авейру" (Авейру)
Главный арбитр: Крис Кавана (Англия)
Три товарищеских матча перед Евро – очень хорошая возможность попробовать силы абсолютно всех футболистов. Кроме Реброва и сборной Украины, такой шаг сделал и Роберто Мартинес с Португалией.
Те же Далот и Леау сегодня в третий раз подряд сыграли только один тайм, Роналду и Пепе вышли на поле впервые за три матча. И сразу после перерыва Мартинес сделал пять замен, хотя счет в то время был не слишком уверен.
Ирландцы в последний раз еще в 2020 году проигрывали больше, чем в один матч. В том числе за этот период было два матча против Португалии, завершившихся со счетами 1:1 и 1:2. Сегодня на руку хозяевам сыграл именно статус товарищеского поединка.
За первый тайм "ребята в зеленом" не нанесли ни одного удара в створ ворот соперника. А вот Португалия гораздо больше обостряла. Впоследствии к незащитанному голу из офсайда Феликс также добавил и легальное взятие ворот. После прострельной передачи с правого фланга в штрафную нападающий "Барселоны" принял касанием мяч ближе к центру и, несмотря на опеку двух оппонентов, пробил в левый угол ворот.
Криштиану Роналду первый спарринг португальцев пропустил, второй просидел на скамейке запасных, а в этом вышел зажигать. На 22 минуте мяч после его удара попал в штангу, а под занавес тайма из-за выстрела Криштиану в игру должен уже вступать голкипер.
Забить Роналду помогли вышеупомянутые замены Мартинеса. На 50-й минуте после прострела свежего Невеша капитан хозяев замкнул прострел 27-летнего полузащитника. А спустя 10 минут Криштиану оформил дубль красивым ударом. После ассиста Жоты, который также появился со скамейки для запасных, нападающий с левой попал в дальнюю левую девятку.
Ирландцы могли сразу же ответить голом, но у Кэннона не удалось точно пробить из пределов штрафной. Впоследствии моменты были и у Фернандеша из Роналду: в первом случае гостей спас голкипер, во втором – нереализация португальца.
3:0 – отличная психологическая разрядка для подопечных Мартинеса. Тем более, что забить три гола оборонным ирландцам редко кто сможет. В последний раз это делала Англия еще 3,5 года назад. Впереди Португалию ждет Чехия: 18 июня в Лейпциге. Ирландцев же ждет отпуск. Могут оставаться даже здесь неподалек – на берегу Атлантического океана.
Португалия – Ирландия 3:0
Голы: Жоау Феликс 18, Роналду 50, 60
Португалия: Кошта – Далот (Семеду 46), Силва, Пепе (Перейра 46), Инасиу, Канселу (Мендеш 46) – Фернандеш, Невес (Нунес 77), Леау (Жена 46) – Роналду, Жоау Феликс (Невиш 46)
Ирландия: Келлехер – О'Ши, О'Брайен, Скейлс – Коулмэн (Догерти 70), Смоллбоун (Сайкс 83), Каллен, Брейди (О'Дауда 53) – Перротт (Джонстон 53), Ида (Кэннон 53), Смодич (Найт 70)
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