Бывший игрок Ливерпуля Мамаду Сако в следующем сезоне будет играть за грузинское Торпедо
Довольно неожиданно
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
После выступлений за "Пари Сен-Жермен", "Ливерпуль", "Кристал Пэлас" и "Монпелье" Мамаду Сако присоединится к кутаисскому "Торпедо" в новом сезоне. Как говорится на официальном сайте клуба, 34-летний футболист прибудет в Тбилиси 12 июня, чтобы пройти медицинское обследование, зато подписание соглашения запланировано на 13 июня.
Мамаду Сако и грузинское "Торпедо" вели переговоры в течение почти двух месяцев, прежде чем достичь согласия по всем аспектам его трансфера. Игрок более полугода находился свободным агентом после того, как "Монпелье" досрочно разорвал соглашение с французом, которій подрался с тренером команды. Футболист же сыграл лишь один поединок в прошлом сезоне.
Напомним, что Мамаду Сако в составе "ПСЖ" выигрывал чемпионат Франции в сезоне 2012/13.
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