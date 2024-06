Иньеста: Гвардиола разрушил все принципы футбола. Кому-то это может не нравиться, но это правда

Бывший полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста вспомнил времена работы с Хосепом Гвардиолой.

Иньеста - воспитанник "Барселоны". В составе первой команды "сине-гранатовых" Андрес выступал с 2002 по 2018 год. Под руководством Гвардиолы с 2008 по 2012 год "Барса" дважды становилась обладателем Лиги чемпионов и трижды побеждала в чемпионате Испании.

????️ Andrés Iniesta, former FC Barcelona footballer: “Pep was my role model, so imagine him being your coach. His time was incredible and he destroyed all the principles of football. Some people may not like this, but it's the truth.” pic.twitter.com/QMiCxvBR48