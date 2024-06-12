Иньеста: Гвардиола разрушил все принципы футбола. Кому-то это может не нравиться, но это правда

Бывший полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста вспомнил времена работы с Хосепом Гвардиолой.

"Пеп был моим примером для подражания, так что представьте, каково было иметь его в качестве своего тренера. Его проведённое время (в "Барселоне" - прим.) было невероятным, он разрушил все принципы футбола. Кому-то это может не нравиться, но это правда", - передаёт слова Иньесты Infosfcb в социальных сетях.