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Иньеста: Гвардиола разрушил все принципы футбола. Кому-то это может не нравиться, но это правда

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Иньеста: Гвардиола разрушил все принципы футбола. Кому-то это может не нравиться, но это правда

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста вспомнил времена работы с Хосепом Гвардиолой.

"Пеп был моим примером для подражания, так что представьте, каково было иметь его в качестве своего тренера. Его проведённое время (в "Барселоне" - прим.) было невероятным, он разрушил все принципы футбола. Кому-то это может не нравиться, но это правда", - передаёт слова Иньесты Infosfcb в социальных сетях.

Иньеста - воспитанник "Барселоны". В составе первой команды "сине-гранатовых" Андрес выступал с 2002 по 2018 год. Под руководством Гвардиолы с 2008 по 2012 год "Барса" дважды становилась обладателем Лиги чемпионов и трижды побеждала в чемпионате Испании.

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Барселона Андреас Иньеста Гвардиола
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Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
12.06.2024 в 11:23
Не понял. иньеста Пепа обосрал или поднял?
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Комментарии 1
oda1979 (Запорожье)
12.06.2024 в 11:23
Не понял. иньеста Пепа обосрал или поднял?
Ответить
0
0

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