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Чемпион Евро-2016 стал главным тренером Азербайджана

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Специалист уже получил задание

Чемпион Евро-2016 стал главным тренером Азербайджана

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Фернанду Сантуш назначен новым главным тренером сборной Азербайджана.

Как сообщается на сайте ассоциации футбольных федераций Азербайджана, приоритетная задача 69-летнего специалиста на новой должности - сформировать конкурентоспособную команду и успешно выступить на отборочном этапе чемпионата Европы-2028.

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Последним местом работы Сантуша был турецкий "Бешикташ", в котором он проработал лишь три месяца - с января по апрель 2024 года. Также португалец возглавлял сборные Польши, Португалии и Греции, и такие клубы, как ПАОК, "Бенфика", АЕК, "Спортинг", "Панатинаикос", "Порту", "Эштрела" и "Эшторил".

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Фернанду Сантуш тренер Национальная сборная Азербайджана
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Источник:
affa.az
Опубликовал: Александр Бураков
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