Дженнаро Гаттузо возглавил хорватский клуб

"Хайдук" назначил нового главного тренера первой команды. Им стал 46-летний Дженнаро Гаттузо.

Специалист подписал контракт до лета 2026 года и уже на следующей неделе специалист прибудет в Сплит, где будет представлен болельщикам клуба перед началом сезона 2024/2025.

После успешной игровой карьеры Гаттузо получил значительный тренерский опыт, работая с такими клубами как: "Милан", "Наполи", "Валенсия", "Палермо" и "Марсель".

Дженнаро стал свободным агентом после увольнения из "Марселя" в феврале 2024 года, где он проработал всего пять месяцев.