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Дженнаро Гаттузо возглавил хорватский клуб

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Хайдук подписал контракт с 46-летним специалистом

Дженнаро Гаттузо возглавил хорватский клуб

hajduk

Новина українською

"Хайдук" назначил нового главного тренера первой команды. Им стал 46-летний Дженнаро Гаттузо.

Специалист подписал контракт до лета 2026 года и уже на следующей неделе специалист прибудет в Сплит, где будет представлен болельщикам клуба перед началом сезона 2024/2025.

После успешной игровой карьеры Гаттузо получил значительный тренерский опыт, работая с такими клубами как: "Милан", "Наполи", "Валенсия", "Палермо" и "Марсель".

Дженнаро стал свободным агентом после увольнения из "Марселя" в феврале 2024 года, где он проработал всего пять месяцев.

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Дженнаро Гаттузо Хайдук (Сплит) Марсель
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Источник:
hajduk
Опубликовал: Екатерина Власова
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