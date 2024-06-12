Дженнаро Гаттузо возглавил хорватский клуб
Хайдук подписал контракт с 46-летним специалистом
hajduk
"Хайдук" назначил нового главного тренера первой команды. Им стал 46-летний Дженнаро Гаттузо.
Специалист подписал контракт до лета 2026 года и уже на следующей неделе специалист прибудет в Сплит, где будет представлен болельщикам клуба перед началом сезона 2024/2025.
После успешной игровой карьеры Гаттузо получил значительный тренерский опыт, работая с такими клубами как: "Милан", "Наполи", "Валенсия", "Палермо" и "Марсель".
Дженнаро стал свободным агентом после увольнения из "Марселя" в феврале 2024 года, где он проработал всего пять месяцев.
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Источник:hajduk
Опубликовал: Екатерина Власова
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