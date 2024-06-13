Лавры Довбика, новый тренер Юве и здоровье Миколенко. Главные новости за 12 июня

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 12 июня.

Артем Довбик был признан лучшим игроком "Жироны" по итогам минувшей кампании. На награду также претендовали Эрик Гарсия и Савио. На счету украинца 24 гола и 10 ассистов за каталонский клуб во всех турнирах. Предметный интерес к форварду демонстрирует "Атлетико".

Стали известны подробности о травме Виталия Миколенко, полученной в товарищеском матче с Молдовой (4:0). Главврач сборной Украины заявил, что у фулбека поврежден сустав Лисфранка. Сроки восстановления станут известны после МРТ, но КТ исключило все наихудшие варианты.

"Ювентус" огласил о назначении Тьяго Мотты главным тренером команды. Специалист подписал с туринцами контракт до 2027 года. Напомним, по итогам прошлого сезона "Болонья" сенсационно прошла в Лигу Чемпионов под руководством Мотты, который ранее также тренировал "Специю" и "Дженоа".

Дженнаро Гаттузо продолжит работу в Хорватии. 46-летний экс-тренер "Милана" и "Наполи" возглавил местный "Хайдук". Соглашение рассчитано на два года. Последним местом работы Гаттузо был "Марсель", где ему удалось продержаться всего 5 месяцев.

Беньямин Шешко останется в "РБ Лейпциге". Словенец в среду подписал с "быками" новой контракт на улучшенных условиях сроком на 5 лет. Предыдущее соглашение предполагало пункт о клаусуле в размере 65 млн евро, что подогревало серьезный интерес к форварду со стороны топ-клубов. В своем первом сезоне в Германии Шешко отметился 18 мяча в 42 поединках.