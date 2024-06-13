Одни из фаворитов Кубка Америки победителя не выявили. США - Бразилия 1:1. Видео голов и обзор матча
Возможно, вскоре снова встретятся
Getty Images/Global Images Ukraine
В Орландо состоялся товарищеский матч между сборными США и Бразилией. Игра завершилась с ничейным счётом 1:1.
На гол нападающего "Реала" Родриго на 17-й минуте хозяева ответили точным ударом со штрафного вингера "Милана" Кристиана Пулишича.
Далее обе команды сыграют на Кубке Америки. Турнир пройдёт с 20 июня по 14 февраля на футбольных полях США.
Товарищеский матч.
Орландо. "Орландо Цитрус Боул"
США 1:1 Бразилия
Голы: Пулишич 26 - Родриго 17
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Источник:U.S.Soccer
Опубликовал: Александр Бураков
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