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Одни из фаворитов Кубка Америки победителя не выявили. США - Бразилия 1:1. Видео голов и обзор матча

Общие новости

Возможно, вскоре снова встретятся

Одни из фаворитов Кубка Америки победителя не выявили. США - Бразилия 1:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

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В Орландо состоялся товарищеский матч между сборными США и Бразилией. Игра завершилась с ничейным счётом 1:1.

На гол нападающего "Реала" Родриго на 17-й минуте хозяева ответили точным ударом со штрафного вингера "Милана" Кристиана Пулишича.

Далее обе команды сыграют на Кубке Америки. Турнир пройдёт с 20 июня по 14 февраля на футбольных полях США.

Товарищеский матч.

Орландо. "Орландо Цитрус Боул"

США 1:1 Бразилия

Голы: Пулишич 26 - Родриго 17

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Источник:
U.S.Soccer
Опубликовал: Александр Бураков
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