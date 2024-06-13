Одни из фаворитов Кубка Америки победителя не выявили. США - Бразилия 1:1. Видео голов и обзор матча

В Орландо состоялся товарищеский матч между сборными США и Бразилией. Игра завершилась с ничейным счётом 1:1.

На гол нападающего "Реала" Родриго на 17-й минуте хозяева ответили точным ударом со штрафного вингера "Милана" Кристиана Пулишича.

Далее обе команды сыграют на Кубке Америки. Турнир пройдёт с 20 июня по 14 февраля на футбольных полях США.

Товарищеский матч.

Орландо. "Орландо Цитрус Боул"

США 1:1 Бразилия

Голы: Пулишич 26 - Родриго 17