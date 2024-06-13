Месси: Я не вижу себя тренером в будущем

Звездный форвард национальной сборной Аргентины и "Интер Майами" Лионель Месси отверг возможность начать тренерскую деятельность после завершения профессиональной карьеры футболиста.

"Я всегда говорил, что не вижу себя тренером в будущем и не хочу им быть", - сказал Лео в интервью ESPN Argentina.