Месси: Я не вижу себя тренером в будущем
Минус один звёздный наставник
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Звездный форвард национальной сборной Аргентины и "Интер Майами" Лионель Месси отверг возможность начать тренерскую деятельность после завершения профессиональной карьеры футболиста.
"Я всегда говорил, что не вижу себя тренером в будущем и не хочу им быть", - сказал Лео в интервью ESPN Argentina.
В текущем сезоне Месси записал на свой счёт 14 забитых мячей и 11 голевых передач в 15 матчах.
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Messi: "I have always said that I do not see myself as a coach in the future, and I do not want to be one." pic.twitter.com/9leSKUCpW4— Messi Updates (@M10Update) June 12, 2024
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Источник:Twitter
Опубликовал: Александр Бураков
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