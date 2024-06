Месси: Я не вижу себя тренером в будущем

Звездный форвард национальной сборной Аргентины и "Интер Майами" Лионель Месси отверг возможность начать тренерскую деятельность после завершения профессиональной карьеры футболиста.

В текущем сезоне Месси записал на свой счёт 14 забитых мячей и 11 голевых передач в 15 матчах.

Messi: "I have always said that I do not see myself as a coach in the future, and I do not want to be one." pic.twitter.com/9leSKUCpW4