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Месси: Я не вижу себя тренером в будущем

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Минус один звёздный наставник

Месси: Я не вижу себя тренером в будущем

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Звездный форвард национальной сборной Аргентины и "Интер Майами" Лионель Месси отверг возможность начать тренерскую деятельность после завершения профессиональной карьеры футболиста.

"Я всегда говорил, что не вижу себя тренером в будущем и не хочу им быть", - сказал Лео в интервью ESPN Argentina.

В текущем сезоне Месси записал на свой счёт 14 забитых мячей и 11 голевых передач в 15 матчах.

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Лионель Месси тренер Интер Майами
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Опубликовал: Александр Бураков
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