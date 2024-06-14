Арсенал продает Зинченко, Миколенко все еще не тренируется, а Милан нашел нового тренера. Главные новости за 13 июня
Самые интересные новости за 13 июня, которые вы могли пропустить
Getty Images / Global Images Ukraine
Виталий Миколенко пропустил тренировку сборной за 4 дня до старта Евро, но остаются шансы на то, что он сыграет
13 июня национальная сборная Украины провела открытую тренировку в немецком Висбадене накануне старта чемпионата Европы-2024.
По данным dynamo.kiev.ua, не смог принять участия в тренировочном занятии защитник сборной Украины и "Эвертона" Виталий Миколенко. Ожидается, что в ближайшее время игроку сделают МРТ для более детального обследования, которое позволит определить сроки и тактику лечения. В УАФ уже заявили, что шансы все же сыграть на Чемпионате Европы у Виталия остаются.
"Арсенал" сообщил Зинченко, что он выставлен на трансфер
Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко летом может покинуть лондонский клуб. Как сообщает TBR Football, недавно лондонский клуб заявил 28-летнему украинцу, что не рассчитывает на него в следующем сезоне, и что летом он будет выставлен на трансфер.
Такая же информация была доведена еще до одного левого защитника - Кирана Тирни. Артета будет рассчитывать на Якуба Кивиора в следующем сезоне.
"Реал" начал искать голкиперов на случай продажи Лунина
Мадридский "Реал" проявляет интерес к 23-летнему испанскому голкиперу "Эспаньола" Джоану Гарсии. Как сообщает AS, испанский клуб начал мониторить рынок вратарей, если украинец Андрей Лунин таки примет решение не продлевать контракт и уйти этим летом. Поэтому мадридцы уже держат в уме вариант с Гарсией, который мог бы стать вторым номером после Тибо Куртуа.
Стоунз рискует пропустить первый матч сборной Англии на Евро
Джон Стоунз пропустил тренировку в среду в Бланкенхайме. Защитник находится на карантине из-за вирусной инфекции. Информацию о том, что игрок заболел и находится изолированным в комнате подтвердили двое коллег по сборной Дин Хендерсон и Адам Уортон. Как сообщает The Telegraph, Гарет Саутгейт может остаться без своего основного игрока на первый матч сборной против Сербии на Евро-2024. Кроме того, Стоунз - единственный центральный защитник в команде Саутгейта, который имеет опыт участия в крупных турнирах.
Паулу Фонсека стал новым наставником "Милана"
Паулу Фонсека назначен новым главным тренером "Милана". Об этом сообщает пресс-служба итальянского клуба. Контракт между сторонами заключен на три сезона - до 2027 года. Зарплата португальского специалиста составит 3,5 миллиона евро в год. У руля "Милана" бывший наставник "Шахтера" заменил Стефана Пиоли.
Терзич ушел в отставку из дортмундской "Боруссии"
Эдин Терзич больше не является главным тренером дортмундской "Боруссии". Немецкий специалист попросил руководство клуба расторгнуть его контракт с немедленным вступлением в силу. После совместного обсуждения дортмундская "Боруссия" удовлетворила требование. Добавим, что Эдин Терзич возглавлял клуб дважды: в сезоне 2020/21 и с 2022 по 2024 годы. Ожидается, что следующим тренером дортмундцев станет Нури Шахин.
"Бавария" подписала Хироки Ито
"Бавария" объявила о подписании защитника Хироки Ито из "Штутгарта". Игрок заключил договор с немецким клубом до 30 июня 2028 года. В прошлом сезоне Хироки Ито провел 29 матчей и отдал 2 результативные передачи. Подписание нового защитника состоялось на фоне слухов о вероятном уходе Дайо Упамекано и Маттейса де Лигта.
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