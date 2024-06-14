  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Экс-игрок Днепра-1 перебрался из греческого Ариса в клуб из Коста-Рики

Общие новости

Вернулся на родину

Экс-игрок Днепра-1 перебрался из греческого Ариса в клуб из Коста-Рики

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Лівий захисник Рональд Матарріта повернувся до рідного клубу з Коста-Ріки - "Алахуеленсе".

Термін трудової угоди між сторонами розрахований на два сезони. До "Алахуенсе" 29-річний футболіст приєднався на правах вільного агента.

Нагадаємо, що другу половину сезону 2022/23 Матарріта провів у "Дніпрі-1", провівши за український клуб 9 поєдинків.

Потім латераль поповнив склад грецького "Аріса".

По теме
yellow-arrow
Экс-клуб Реброва представил нового тренера - им стал бывший обидчик Днепра в Лиге конференций
yellow-arrow
Болельщик сборной Шотландии прошел пешком от Глазго до Мюнхена
yellow-arrow
Арсенал продает Зинченко, Миколенко все еще не тренируется, а Милан нашел нового тренера. Главные новости за 13 июня
Арис (Салоники) СК Днепр-1 трансфер Рональд Матаррита
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Twitter
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Nike456 (Київ )
14.06.2024 в 09:47
Здравствуйте я знаю как выиграть у России теоритически нужно чтобы весь мир помогал нам финансово, а это означает что все наши украинцы и все наши друзья во всем мире должны создавать аккаунты массово новые и существующие Инстаграм Тик Ток и Фейсбук Телеграм Ютуб и так далее во всех возможных соцсетях мира и тогда люди нам будут кидать деньги и будет много оружия за счёт их финансов репост дякую
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
Nike456 (Київ )
14.06.2024 в 09:47
Здравствуйте я знаю как выиграть у России теоритически нужно чтобы весь мир помогал нам финансово, а это означает что все наши украинцы и все наши друзья во всем мире должны создавать аккаунты массово новые и существующие Инстаграм Тик Ток и Фейсбук Телеграм Ютуб и так далее во всех возможных соцсетях мира и тогда люди нам будут кидать деньги и будет много оружия за счёт их финансов репост дякую
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости