Экс-игрок Днепра-1 перебрался из греческого Ариса в клуб из Коста-Рики
Вернулся на родину
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Лівий захисник Рональд Матарріта повернувся до рідного клубу з Коста-Ріки - "Алахуеленсе".
Термін трудової угоди між сторонами розрахований на два сезони. До "Алахуенсе" 29-річний футболіст приєднався на правах вільного агента.
Нагадаємо, що другу половину сезону 2022/23 Матарріта провів у "Дніпрі-1", провівши за український клуб 9 поєдинків.
Потім латераль поповнив склад грецького "Аріса".
¡Bienvenido a casa! ????❤️????— Alajuelense Oficial (@ldacr) June 13, 2024
Acá la nota completa: https://t.co/h9N6ezNFe6 pic.twitter.com/PqsEPPBehU
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Источник:Twitter
Опубликовал: Александр Бураков
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14.06.2024 в 09:47
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