Экс-клуб Реброва представил нового тренера - им стал бывший обидчик Днепра в Лиге конференций

Паскаль Янсен назначен главным тренером "Ференцвароша". Об этом сообщает пресс-служба венгерского клуба.

Контракт между сторонами заключен до 2026 года.

Последним местом работы Янсена был "АЗ Алкмар". Под его руководством нидерландцы обыграли "Днепр-1" в Лиге конференций в 2022 году.

В прошлом сезоне "Ференцварош" стал чемпионом Венгрии.

"АЗ", в свою очередь, занял четвертое место в итоговой турнирной таблице Эредивизи.