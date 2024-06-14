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Экс-клуб Реброва представил нового тренера - им стал бывший обидчик Днепра в Лиге конференций

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Нидерландец попробует добиться успеха со скромной командой

Экс-клуб Реброва представил нового тренера - им стал бывший обидчик Днепра в Лиге конференций

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Паскаль Янсен назначен главным тренером "Ференцвароша". Об этом сообщает пресс-служба венгерского клуба.

Контракт между сторонами заключен до 2026 года.

Последним местом работы Янсена был "АЗ Алкмар". Под его руководством нидерландцы обыграли "Днепр-1" в Лиге конференций в 2022 году.

В прошлом сезоне "Ференцварош" стал чемпионом Венгрии.

"АЗ", в свою очередь, занял четвертое место в итоговой турнирной таблице Эредивизи.

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Источник:
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Опубликовал: Александр Бураков
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