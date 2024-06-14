Экс-клуб Реброва представил нового тренера - им стал бывший обидчик Днепра в Лиге конференций
Нидерландец попробует добиться успеха со скромной командой
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Паскаль Янсен назначен главным тренером "Ференцвароша". Об этом сообщает пресс-служба венгерского клуба.
Контракт между сторонами заключен до 2026 года.
Последним местом работы Янсена был "АЗ Алкмар". Под его руководством нидерландцы обыграли "Днепр-1" в Лиге конференций в 2022 году.
В прошлом сезоне "Ференцварош" стал чемпионом Венгрии.
"АЗ", в свою очередь, занял четвертое место в итоговой турнирной таблице Эредивизи.
Our new head coach, Pascal Jansen! ???????? pic.twitter.com/b4CBdy4KSn— Ferencvárosi TC (@Fradi_HU) June 13, 2024
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Источник:Twitter
Опубликовал: Александр Бураков
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