Германия разбила Шотландию, ПСЖ купил россиянина, Хуммельс покинул Дортмунд. Главные новости за 14 июня

Команда Нагельсмана открыла счет уже на 10-й минуте, Виртц замкнул прострел Киммиха (атаку начал Кроос). Очень быстро Германия удвоила преимущество - Мусиала почти порвал сетку. Под занавес первого тайма Портеус едва не оторвал ноги Гюндогану и ушел с поля - хозяева турнира получили право на пенальти, который реализовал Хавертц. На этом звездопад голов не завершился. Во втором тайме красивым ударом отметился Фюллькруг, не повезло с автоголом Рюдигеру, но заставил забыть об этом несчастье Эмре Джан - 5:1.

"Он работает. Он понимает, что только через работу он сможет быстрее вернуться. Я с ним каждый день разговариваю. Я понимаю его первые эмоции после повреждения, он был очень расстроен. Но сейчас он работает, по несколько раз в день и старается вернуться как можно быстрее", - рассказал главный тренер сборной Украины.

"Пари Сен-Жермен" объявил о подписании 5-летнего контракта с российским голкипером Матвеем Сафоновым. Футболист перешел из "Краснодара" за 20 миллионов евро.

В пятницу, 14 июня, дортмундская "Боруссия" назначила Нури Шахина новым главным тренером команды. Специалист подписал контракт с немецким клубом до 30 июня 2027 года. Для Шахина это уже вторая работа на аналогичной должности. До "Боруссии" он работал в турецком "Антальяспоре". Стоит отметить, что Нури также с 1 января 2024 года был ассистентом Эдина Терзича.

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По данным Il Resto del Carlino, "Болонья" следила за украинцем в течение сезона и отправит скаутов на Евро-2024, где они будут смотреть на потенциальных новичков, в том числе и на Ваната. Отмечается, что форвард не является главным вариантом для подписания, а "одним из". Потенциальный трансфер украинца может оцениваться, по данным итальянских СМИ, в 10 млн евро.

Защитник дортмундской "Боруссии" Матс Хуммельс покидает свой клуб этим летом. За время своего пребывания в "Боруссии" игрок по два раза выигрывал Бундеслигу, Кубок и трижды Суперкубок Германии. Матс Хуммельс также играл в двух финалах Лиги чемпионов в 2013 и 2024 годах. Всего за дортмундцев защитник провел 503 матча, где отметился 38 голами и 23 передачами.