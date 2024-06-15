Аргентина победила Гватемалу 4:1. Мартинесы забили три гола на двоих, Месси оформил дубль

В товарищеском матче на территории США встречались сборные Гватемалы и Аргентины. Матч завершился победой подопечных Скалони 4:1.

Счет был открыт на четвертой минуте. После подачи гватемальцев со стандарта Лисандро Мартинес срезал мяч в свои ворота.

До перерыва аргентинцы не только отыгрались благодаря голу Месси, но и вышли вперед: Лаутаро Мартинес реализовал пенальти. На 66 минуте нападающий "Интера" оформил дубль с передачи Лео, а спустя еще 11 минут Месси забил также второй гол в матче.

Следующий матч Аргентина проведет 21 июня в рамках первого тура Кубка Америки против Канады. Встреча состоится в Атланте.