Женская Барселона отказалась меняться футболками с соперницами. В клубе очень экономят
Финансовые проблемы каталонцев влияют даже на элементарное обеспечение
Фото: twitter.com/FCBfemeni
Женский коллектив "сине-гранатовых" одержал очередную победу на товарищеских соревнованиях. "Блаугранас" разгромили мексиканский "Чивас" (4:1). Оппонентки хотели обменяться футболками после встречи, но в ответ услышали отказ.
В связи с жесткой экономией женской "Барселоне" ограничили количество комплектов формы. Источник подчеркивает, что в мужских командах подобных лимитов нет.
В предыдущем сезоне девушки каталонского гранда выиграли испанское первенство, Кубок и Суперкубок страны, а также завоевали Лигу чемпионов.
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Источник:Marca
Опубликовал: Александр Симченко
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oda1979 (Запорожье)
15.06.2024 в 17:46
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