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Женская Барселона отказалась меняться футболками с соперницами. В клубе очень экономят

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Финансовые проблемы каталонцев влияют даже на элементарное обеспечение

Женская Барселона отказалась меняться футболками с соперницами. В клубе очень экономят

Фото: twitter.com/FCBfemeni

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Женский коллектив "сине-гранатовых" одержал очередную победу на товарищеских соревнованиях. "Блаугранас" разгромили мексиканский "Чивас" (4:1). Оппонентки хотели обменяться футболками после встречи, но в ответ услышали отказ.

В связи с жесткой экономией женской "Барселоне" ограничили количество комплектов формы. Источник подчеркивает, что в мужских командах подобных лимитов нет.

В предыдущем сезоне девушки каталонского гранда выиграли испанское первенство, Кубок и Суперкубок страны, а также завоевали Лигу чемпионов.

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Барселона Чивас (Гвадалахара)
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Источник:
Marca
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
15.06.2024 в 17:46
на мужской команде нужно экономитиь. Все равно толку никакого
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Комментарии 1
oda1979 (Запорожье)
15.06.2024 в 17:46
на мужской команде нужно экономитиь. Все равно толку никакого
Ответить
0
0

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