Женская Барселона отказалась меняться футболками с соперницами. В клубе очень экономят

Женский коллектив "сине-гранатовых" одержал очередную победу на товарищеских соревнованиях. "Блаугранас" разгромили мексиканский "Чивас" (4:1). Оппонентки хотели обменяться футболками после встречи, но в ответ услышали отказ.

В связи с жесткой экономией женской "Барселоне" ограничили количество комплектов формы. Источник подчеркивает, что в мужских командах подобных лимитов нет.

В предыдущем сезоне девушки каталонского гранда выиграли испанское первенство, Кубок и Суперкубок страны, а также завоевали Лигу чемпионов.