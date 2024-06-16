Рафинья: Недавно я думал о том, чтобы бросить все это из-за личных и профессиональных проблем
Самое главное, что это все уже позади
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Уже совсем скоро начнется Копа Америка, который состоится в США. Форвард бразильцев Рафинья рассказал о том, как его сын помог ему преодолеть трудности, которые его постигли.
"Недавно я думал о том, чтобы бросить все это из-за личных и профессиональных проблем. Я думал о том, чтобы сдаться, уйти из футбола, потому что мне не нужно было проходить через какие-то ментальные проблемы или трудности и агрессию со стороны СМИ или болельщиков. Но представить, что однажды мой сын сможет видеть во мне вдохновение в футболе, не будучи лучшим игроком в мире, но как пример для подражания, - это многого стоит. Это подтолкнуло его не оставлять футбол", - цитирует Рафинью Marca.
Напомним, что первый матч на Копа Америка бразильцы сыграют 25 июня против сборной Коста-Рики.
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