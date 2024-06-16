КМ. Колумбия - Боливия 3:0. Видео голов и обзор матча

Сборные Колумбии и Боливии продолжают готовиться к Кубку Америки-2024. В очном товарищеском матче победу одержали первые. Они оформили результат в первом тайме, показав хорошую игру. Во второй части матча преимущество одной из команд было незаметно.

25-го июня Колумбия проведет первый поединок на Кубке Америки. В соперниках - Парагвай. Боливия днем ранее будет противостоять США.

Контрольный матч

16.06.2024. "Ренчлер Филд" (Ист-Хартфорд)

Колумбия - Боливия 3:0

Голы: Ариас 5, Кордоба 25, Диас 41

Удаления: Муньйос 68 - Меначо 68