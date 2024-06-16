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Мбаппе: Не думаю, что сыграю на Олимпиаде

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Реал не позволяет?

Мбаппе: Не думаю, что сыграю на Олимпиаде

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе рассказал будет ли участвовать в ближайшей Олимпиаде (в июле-августе). Сейчас игрок, напомним, выступает на Евро.

"Относительно Олимпиады мой клуб имеет очень четкую позицию. Не думаю, что сыграю на Олимпиаде, это правда. Так оно и есть... В то же время я также понимаю, что перехожу в новую команду. Присоединиться к новой команде в сентябре - не лучшее начало.

Я желаю всего наилучшего сборной Франции. Я буду смотреть все матчи как болельщик. Надеюсь, что они принесут нам золотую медаль", - сказал Мбаппе.

Футбольный турнир на Олимпиаде-2024 состоится с 24-го июля до 9-го августа. Впервые в истории на него отобралась Украина.

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Франция Реал (Мадрид) Килиан Мбаппе
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Источник:
rmcsport.bfmtv.com
Опубликовал: Виктор Иванчук
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