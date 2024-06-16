Мбаппе: Не думаю, что сыграю на Олимпиаде

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе рассказал будет ли участвовать в ближайшей Олимпиаде (в июле-августе). Сейчас игрок, напомним, выступает на Евро.

"Относительно Олимпиады мой клуб имеет очень четкую позицию. Не думаю, что сыграю на Олимпиаде, это правда. Так оно и есть... В то же время я также понимаю, что перехожу в новую команду. Присоединиться к новой команде в сентябре - не лучшее начало.

Я желаю всего наилучшего сборной Франции. Я буду смотреть все матчи как болельщик. Надеюсь, что они принесут нам золотую медаль", - сказал Мбаппе.