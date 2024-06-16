Хави Симонс не хочет возвращаться в ПСЖ. Топовые клубы уже связались с парижанами по поводу трансфера
Но наверняка придется снова идти в аренду
Фото: twitter.com/RBLeipzig
Издание L'Équipe сообщает, что вингер "ПСЖ" Хави Симонс не хочет возвращаться в парижский клуб. Напомним, сезон 2023/24 игрок провел на правах аренды в "Лейпциге".
Симонс стремится к роли лидера и много игрового времени, что вряд ли получит в "ПСЖ". Ряд топовых клубов уже не против оформить трансфер. Это: "Арсенал", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Бавария".
Однако, скорее всего, парижане отдадут игрока в еще одну аренду. Ведь если осуществят трансфер Симонса до лета 2025-го года - будут вынуждены заплатить значительный процент с полученной суммы для "ПСВ". Такое было соглашение при переходе футболиста из нидерландской команды во французскую.
Контракт между сторонами рассчитан до 2027-го года. В сезоне 2023/24 футболист сыграл за "Лейпциг" 43 матча, в которых забил 10 голов и отдал 13 ассистов.
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