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"Я против крайностей и тех, кто делит общество на категории". Мбаппе - о выборах во Франции

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Намек на ультраправых

"Я против крайностей и тех, кто делит общество на категории". Мбаппе - о выборах во Франции

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською
Нападающий сборной Франции и мадридского "Реала" Килиан Мбаппе высказался о политической ситуации во Франции.

Напомним, недавно во Франции прошли выборы в Европарламент, по итогам которых первое место заняла партия "Национальное объединение" Мари Ле Пен.

После этого президент Франции Эмманюэль Макрон распустил парламент, и назначил новые выборы.

"Мы находимся в решающем моменте истории нашей страны, в беспрецедентной ситуации. Мы должны оценивать долгосрочные перспективы и осознавать свои приоритеты.

Призываю ли я голосовать против Национального объединения? Я против крайностей и тех, кто делит общество на категории. У нас есть возможность выбрать будущее своей страны. Мы не должны прятаться, когда речь касается нашей страны, это важно.

Я поддерживаю идеи, которые объединяют людей" – сказал форвард в интервью RMC.

Ранее подобные взгляды также высказывал французский нападающий Маркус Тюрам.
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Источник:
RMC
Опубликовал: Александр Бураков
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