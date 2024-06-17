"Я против крайностей и тех, кто делит общество на категории". Мбаппе - о выборах во Франции
Намек на ультраправых
Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий сборной Франции и мадридского "Реала" Килиан Мбаппе высказался о политической ситуации во Франции. Напомним, недавно во Франции прошли выборы в Европарламент, по итогам которых первое место заняла партия "Национальное объединение" Мари Ле Пен. После этого президент Франции Эмманюэль Макрон распустил парламент, и назначил новые выборы. "Мы находимся в решающем моменте истории нашей страны, в беспрецедентной ситуации. Мы должны оценивать долгосрочные перспективы и осознавать свои приоритеты. Призываю ли я голосовать против Национального объединения? Я против крайностей и тех, кто делит общество на категории. У нас есть возможность выбрать будущее своей страны. Мы не должны прятаться, когда речь касается нашей страны, это важно. Я поддерживаю идеи, которые объединяют людей" – сказал форвард в интервью RMC. Ранее подобные взгляды также высказывал французский нападающий Маркус Тюрам.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:RMC
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Румыния – Украина. АУДИО онлайн трансляция матча 1-го тура группового этапа ЕВРО
- Румыния - Украина. Анонс и прогноз матча Евро-2024 на 17.06.2024
- Рац: Не понимаю Йорданеску. Будто Украина не выйдет на матч
- Италия - Албания. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024
- Накануне старта Евро. Футболист Шахтера сделал предложение руки и сердца своей девушке. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная супруга звезды сборной Украины Виктора Цыганкова. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн