Сидорчук: Наверное, для меня это будет последнее Евро. Хочу кайфовать

Полузащитник сборной Украины и "Вестерло" Сергей Сидорчук поделился ожиданиями от своего, возможно, последнего чемпионата Европы в карьере.

"Это мое третье Евро, и по организации могу сказать, что это лучший чемпионат Европы, где я был. На Евро-2012 я не играл, но ребята (те, кто был - прим.), говорили, что было очень круто.

Я отдаю себе отчёт. Наверное, для меня это будет последнее Евро в карьере. Действительно хочу прожить каждое мгновение с командой. Хочу только кайфовать от того, что я в этой команде, от игры с командой, от нахождения с ней", - сказал Сидорчук в интервью ВЗБІРНА.

На счету Сидорчука 61 матч в составе сборной Украины.