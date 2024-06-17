Сидорчук: Наверное, для меня это будет последнее Евро. Хочу кайфовать
Ветеран команды рассказал о своем настрое
instagram.com/sydorchuksergii
Полузащитник сборной Украины и "Вестерло" Сергей Сидорчук поделился ожиданиями от своего, возможно, последнего чемпионата Европы в карьере. "Это мое третье Евро, и по организации могу сказать, что это лучший чемпионат Европы, где я был. На Евро-2012 я не играл, но ребята (те, кто был - прим.), говорили, что было очень круто. Я отдаю себе отчёт. Наверное, для меня это будет последнее Евро в карьере. Действительно хочу прожить каждое мгновение с командой. Хочу только кайфовать от того, что я в этой команде, от игры с командой, от нахождения с ней", - сказал Сидорчук в интервью ВЗБІРНА. На счету Сидорчука 61 матч в составе сборной Украины.
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Источник:YouTube
Опубликовал: Александр Бураков
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