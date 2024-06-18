  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Чеферин заявил, чтобы он сделал, если бы у него было достаточно денег

Общие новости

Глава УЕФА помечтал о другой роли в футболе

Чеферин заявил, чтобы он сделал, если бы у него было достаточно денег

Фото:efe.com

Новина українською

Александер Чеферин предположил, что если бы у него был собственный клуб и финансирование соответствующего уровня, он подписал бы таланта "Барселоны" Ламина Ямаля.

"Я считаю его лучшим молодым игроком мира и очень скоро он может стать абсолютно лучшим в мире. Испания – очень хорошая сборная, и я считаю ее одним из фаворитов чемпионата Европы”, – отметил функционер.

Словенский юрист возглавляет УЕФА с сентября 2016 года. В 2000-х входил в состав управления мини-футбольной команды "Лития", любительской "Любляны Лойерс" и столичного профессионального клуба "Олимпия".

По теме
yellow-arrow
Ужасная игра Украины, сенсационное поражение Бельгии, победа Франции. Главные новости за 17 июня
yellow-arrow
Евро. Бельгия - Словакия 0:1. Группа Е - сплошная сенсация
yellow-arrow
Сидорчук: Наверное, для меня это будет последнее Евро. Хочу кайфовать
УЕФА Александер Чеферин
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости