Блеск Гюндогана, травма Мбаппе и первый соперник ДК в ЛЧ. Главные новости за 19 июня

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 19 июня.

Германия гарантировала себе выход в плей-офф Евро после победы над Венгрией. Успех "бундестим" принес результативный матч капитана – Илкай Гюндоган оформил гол и ассист. В последнем туре немцам будет противостоять Швейцария. Ничьи хватит для финиша на первом месте.

Хорватия всерьез затруднила себе задачу выхода в плей-офф, поделив очки с Албанией. "Шашечные" проигрывали больше часа, перевернули игру в концовке, но упустили победу в компенсированное время. Теперь хорватам нужно обыгрывать Италию в финальном туре для того, чтобы претендовать на выход из группы.

Килиан Мбаппе сломал нос в матче с Австрией. В среду звезда сборной Франции вернулся к легким тренировкам, но его участие в поединке с Нидерландами в пятницу остается под вопросом. В любом случае, операцию Мбаппе проведет уже после окончания Евро.

"Динамо" узнало своего первого соперника в квалификации Лиги Чемпионов. Во втором раунде отбора киевлян ждет противостояние с сербским "Партизаном". Матчи пройдут 23/23 и 30/31 июля, ответную игру вице-чемпион Украины проведет в гостях.

Марко Розе и "РБ Лейпциг" договорились о продлении сотрудничества. Розе подписал с клубом из родного города новый контракт до 2026 года. Напомним, Розе возглавил "быков" в сентябре 2022-го года, выиграв с командой Кубок и Суперкубок Германии. В этом сезоне Лейпциг финишировал 4-м в Бундеслиге и вылетел в 1/8 ЛЧ.