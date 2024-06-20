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Бывший игрок Кривбасса присоединился к Лехии

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Еще один футболист с опытом выступлений в УПЛ будет выступать в Экстраклясе

Бывший игрок Кривбасса присоединился к Лехии

Фото: fckryvbas.com

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Чемпион Дивизиона 1 выкупил Рифета Капича у латвийской "Валмиеры" за 750 тысяч евро, сообщают польские инсайдеры. В прошлом сезоне босниец уже выступал в команде на правах аренды (33 встречи и 7 результативных действий).

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Минувшим летом "Кривбасс" заработал на трансфере атакующего полузащитника 0,5 млн евро. В составе криворожского коллектива футболист провел 23 поединка (6 голов и 2 ассиста).

Также Рифет представлял "Сараево", "Шериф" и "Грассхопперс".

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Кривбасс (Кривой Рог) Лехия (Гданьск) Рифет Капич
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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