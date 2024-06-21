Очередной позор Саутгейта, магия Испании и возвращение Виталия Миколенко. Главные новости за 20 июня

В рамках 2-го тура группового этапа Евро-2024 встречались Словения и Сербия, команды, которые считаются аутсайдерами своего квартета, где также играют Англия и Дания. Сам матч получился богатым на моменты и несмотря на определенные отрезки с преимуществом сербов, вперед во втором тайме вышли словенцы. Когда казалось, что они оформят спокойную победу, за несколько секунд до финального свистка счет сравнял Лука Йович. Это означает, что каждая из команд оставляет шансы на выход из группы хотя бы с третьего места.

Два матча команды Саутгейта - два повода для сокрушительной критики. Первый они выиграли у сербов, но это было настолько неубедительно, что молчать и спокойно принимать эти три балла не получилось. На этот раз им хорошо ответили датчане и если кто-то и должен был выигрывать эту игру, то точно подопечные Каспера Юльманна. Дания выглядела острее и смелее. В итоге Англия потеряла очки и, несмотря на то, что они оставляют хорошие шансы на выход из группы, от критики не укрыться.

Матч, достойный финала Евро. Испания играла против Италии и просто без шансов переиграла своего оппонента. Невероятно быстрые и разящие атаки испанцев не давали покоя обычно сконцентрированным итальянцам. Особенно выделялся Нико Уильямс. За всю игру "красная фурия" создала невероятное количество моментов, вот только подвела реализация. Единственный гол забил в свои ворота Калафиори. Этого было достаточно для победы, но могли и должны были забивать больше, Испания была великолепной.

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко вернется в общую группу команды накануне матча Евро-2024 против Словакии. Об этом сообщил главный тренер Сергей Ребров во время пресс-конференции. Также Ребров отметил, что некоторые игроки имеют микроповреждения после игры против Румынии, но это не повлияет на подготовку к игре.

Нападающий "Барселоны" Роберт Левандовский повредил бицепс в товарищеском матче против Турции. Быстро стало понятно, что он не сможет сыграть в первой игре Евро-2024 против Нидерландов (поражение поляков 1:2). Чтобы вернуть Роберта Левандовского в строй ко второму матчу против Австрии, медицинский штаб поляков занимался ускоренной реабилитацией лечения в криокамере. В среду капитан сборной вышел на тренировку вместе с другими партнерами по команде. Вчера стало известно, что он уже тренируется, об этом сообщил журналист Томаш Володарчик.

После жеребьевки квалификационного раунда Лиги Чемпионов стало известно, что киевское "Динамо" в квалификации встретится с сербским "Партизаном". Ответный матч, который состоится 30/31 июля между этими командами в Белграде, пройдет без зрителей. Как сообщает УЕФА, в сентябре 2023 года "Партизан" обязали провести два домашних еврокубковых матча без болельщиков из-за дискриминационного и расистского поведения фанатов сербского клуба в матч против "Норшелланна" в августе прошлого года. Действие этого бана приходится на противостояние с "Динамо", поэтому поединок второго квалификационного раунда Лиги чемпионов в Белграде состоится без зрителей.