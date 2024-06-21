  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Сборная Уэльса уволила главного тренера Роберта Пейджа

Общие новости

Об этом сообщает BBC

Сборная Уэльса уволила главного тренера Роберта Пейджа

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сборная Уэльса уволила тренера Роба Пейджа после трех с половиной лет на посту. Руководство Футбольной ассоциации Уэльса (FAW) проводило переговоры более недели, прежде чем в конце концов пришло к согласию о необходимости изменений. "Драконы" были близки к тому, чтобы попасть на Евро-2024, но уступили сборной Польши в серии пенальти в стыковых матчах.

"От своего имени и от имени всей FAW я выражаю искреннюю благодарность Робу за его преданность и преданность своей работе в национальных сборных. "Под руководством Роба Пейджа, наша мужская сборная достигла значительных успехов и побед, которые создали много невероятных воспоминаний для нашей нации, в частности, наш первый чемпионат мира за последние 64 года", - заявил исполнительный директор местной ассоциации Ноэль Муни.

Добавим, что под руководством Роберта Пейджа сборная Уэльса сыграла на Евро-2020 (вылет в 1/8 финала) и на чемпионате мира 2022 (вылет на групповом этапе). Именно во главе 49-летнего тренера "драконы" обыграли сборную Украины (1:0) в плей-офф за выход на чемпионат мира.

По теме
yellow-arrow
Экс-футболист Роберто Баджо получил ранение в результате вооруженного ограбления
yellow-arrow
Очередной позор Саутгейта, магия Испании и возвращение Виталия Миколенко. Главные новости за 20 июня
yellow-arrow
Блеск Гюндогана, травма Мбаппе и первый соперник ДК в ЛЧ. Главные новости за 19 июня
Уэльс Роб Пейдж Роберт Пейдж
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
BBC
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости