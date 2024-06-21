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Стефано Пиоли - один из трех основных кандидатов на должность нового менеджера Аль-Иттихад

Общие новости

Об этом сообщает Фабрицио Романо

Стефано Пиоли - один из трех основных кандидатов на должность нового менеджера Аль-Иттихад

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Стефано Пиоли недавно завершил свое пятилетнее пребывание в "Милане", помогши "россонери" финишировать вторыми в Серии А в прошлом сезоне. Впрочем, 58-летний тренер пользуется немалым спросом на футбольном рынке среди клубов, которые заинтересованы в его услугах.

Сообщается, что Стефано Пиоли является одним из основных кандидатов на должность нового менеджера саудовского "Аль-Иттихад". Саудовский клуб обсуждает трех кандидатов, и итальянский тренер был включен в короткий список после того, как покинул "Милан".

Напомним, что недавно руководство "Аль-Иттихада" уволило Марсело Гальярдо с поста главного тренера команды. По итогам сезона 2023/24 саудовский клуб занял пятое место в турнирной таблице местной Про-лиги.

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Источник:
Фабріціо Романо
Опубликовал: Александр Гресь
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