Стефано Пиоли - один из трех основных кандидатов на должность нового менеджера Аль-Иттихад

Стефано Пиоли недавно завершил свое пятилетнее пребывание в "Милане", помогши "россонери" финишировать вторыми в Серии А в прошлом сезоне. Впрочем, 58-летний тренер пользуется немалым спросом на футбольном рынке среди клубов, которые заинтересованы в его услугах.

Сообщается, что Стефано Пиоли является одним из основных кандидатов на должность нового менеджера саудовского "Аль-Иттихад". Саудовский клуб обсуждает трех кандидатов, и итальянский тренер был включен в короткий список после того, как покинул "Милан".

????????⚫️ EXCL: Stefano Pioli, one of the three main options to be new Al Ittihad manager.



Al Ittihad are discussing three candidates and Pioli has been included in the shortlist after leaving AC Milan.



↪️???????? Marcelo Gallardo will leave Al Ittihad. pic.twitter.com/zDU990XmAG