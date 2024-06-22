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Пулишич: Мне очень понравился сезон. Я чувствую себя очень уверенно и хорошо, начиная Кубок Америки

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Скоро старт еще одного крупного турнира

Пулишич: Мне очень понравился сезон. Я чувствую себя очень уверенно и хорошо, начиная Кубок Америки

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Капитан сборной США Кристиан Пулишич поделился ожиданиями от старта Кубка Америки для его команды.

"Теперь пора проявить себя. Думаю, мы многому научились. Мы показали несколько хороших выступлений на чемпионате мира. Мы показали людям, что эта команда может играть.И теперь речь идет, чтобы найти способ получить результат в самых больших матчах. Это следующий шаг для нас.

Роль лидера? Для меня очень важно вести так, как я провожу себя каждый день на тренировках, вокруг гостиницы, ребят. Тоже то, что я делаю на поле, в игре и показываю им.

6И если вы спросите кого-то, я вообще не самый громкий человек на поле или вне его. Поэтому когда мне нужно что-то сказать, я надеюсь, что у меня есть голос, который люди будут слушать. Это моя цель. Я не говорю многое. Я стараюсь просто опустить голову, работать и работать. Это может иметь эффект домино на всех.

Просто смотреть на статистику и прочее, но мне очень понравился сезон. Я чувствую себя очень уверенно и хорошо, вступая в этот турнир", – сказал игрок.

Первую игру на турнире США проведет против Боливии, 24 июня. Старт матча – в 01:00. Также в групповом этапе команду ждут поединки с Панамой и Уругваем.

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США Кристиан Пулишич кубок америки
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Источник:
espn.com
Опубликовал: Виктор Иванчук
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