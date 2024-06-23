MD: Атлетико и Наполи предлагают за Довбика меньшие суммы, чем хочет Жирона. Известно какие
Так дела не будет
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
По информации испанского издания Mundo Deportivo, "Атлетико" и "Наполи" заинтересованы в подписании нападающего "Жироны" Артема Довбыка. Мадридцы уже сделали первое предложение в размере 25-ти миллионов евро плюс бонусы. Неаполитанцы готовы дать больше - около 35-ти миллионов.
"Жирона" стремится получить за украинского нападающего 40 миллионов евро. Об этом рассказывал спортивный директор клуба Кике Карсель.
В сезоне 2023/24 годов Довбик сыграл в 36-ти играх за "Жирону", в которых отметился 24-мя голами и 8-ю результативными передачами. Стоимость футболиста по данным портала Transfermarkt составляет 35 миллионов евро.
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