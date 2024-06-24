Лионелю Месси – 37 лет: что вы знаете о легендарном аргентинце? Квиз от UA-Футбол

24-го июня исполняется 37 лет одному из лучших игроков в истории футбола Лионелю Месси, который неоднократно выигрывал "Золотой мяч" и различные турниры, а также установил ряд рекордов.

Сегодня мы вам предлагаем проверить, насколько хорошо вы следите за карьерой легендарного аргентинца, пройдя квиз.