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Лионелю Месси – 37 лет: что вы знаете о легендарном аргентинце? Квиз от UA-Футбол

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Лионелю Месси – 37 лет: что вы знаете о легендарном аргентинце? Квиз от UA-Футбол

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

24-го июня исполняется 37 лет одному из лучших игроков в истории футбола Лионелю Месси, который неоднократно выигрывал "Золотой мяч" и различные турниры, а также установил ряд рекордов.

Сегодня мы вам предлагаем проверить, насколько хорошо вы следите за карьерой легендарного аргентинца, пройдя квиз.

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квиз от UA-Футбол
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