Флуминенсе не захотел продолжать сотрудничество с главным тренером команды
Фернандо Диниз покидает бразильский клуб
Фото: Goal.com
"Флуминенсе" не захотел продолжать сотрудничество с Фернандо Динизом, главным тренером клуба.
Сейчас ассистент специалиста Маркан будет руководить командой во время игры против "Витории" 28 июня.
"Флуминенсе" от имени своего президента, правления и персонала благодарит Диниза и желает ему успехов в карьере", - говорится в заявлении клуба.
Напомним, что Фернандо присоединился к бразильскому клубу в 2022 году. За "Флуминенсе" специалист получил такие трофеи:
- Победитель Лиги Кариока: 2023
- Обладатель Кубка Либертадорес: 2023
- Финалист Клубного чемпионата мира: 2023
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Источник:Fluminense
Опубликовал: Екатерина Власова
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