Флуминенсе не захотел продолжать сотрудничество с главным тренером команды

"Флуминенсе" не захотел продолжать сотрудничество с Фернандо Динизом, главным тренером клуба.

Сейчас ассистент специалиста Маркан будет руководить командой во время игры против "Витории" 28 июня.

"Флуминенсе" от имени своего президента, правления и персонала благодарит Диниза и желает ему успехов в карьере", - говорится в заявлении клуба.

Напомним, что Фернандо присоединился к бразильскому клубу в 2022 году. За "Флуминенсе" специалист получил такие трофеи: