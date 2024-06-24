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Флуминенсе не захотел продолжать сотрудничество с главным тренером команды

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Фернандо Диниз покидает бразильский клуб

Флуминенсе не захотел продолжать сотрудничество с главным тренером команды

Фото: Goal.com

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"Флуминенсе" не захотел продолжать сотрудничество с Фернандо Динизом, главным тренером клуба.

Сейчас ассистент специалиста Маркан будет руководить командой во время игры против "Витории" 28 июня.

"Флуминенсе" от имени своего президента, правления и персонала благодарит Диниза и желает ему успехов в карьере", - говорится в заявлении клуба.

Напомним, что Фернандо присоединился к бразильскому клубу в 2022 году. За "Флуминенсе" специалист получил такие трофеи:

  • Победитель Лиги Кариока: 2023
  • Обладатель Кубка Либертадорес: 2023
  • Финалист Клубного чемпионата мира: 2023
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Источник:
Fluminense
Опубликовал: Екатерина Власова
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