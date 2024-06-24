Левандовский не планирует завершать карьеру в сборной Польши
У этой сборной есть будущее (с)
фото из свободных источников
На пресс-конференции перед матчем Евро-2024 Франция - Польша Роберт Левандовский прокомментировал свое будущее в национальной команде.
"Однажды я проснусь и подумаю, что, возможно, пришло время покинуть сборную, " - сказал футболист. "Но сейчас я этого не вижу. У этой команды есть будущее."
Напомним, что матч Франция - Польша состоится 25 июня. Старт - в 19:00 по киевскому времени.
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Источник:tjcope
Опубликовал: Екатерина Власова
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