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Левандовский не планирует завершать карьеру в сборной Польши

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У этой сборной есть будущее (с)

Левандовский не планирует завершать карьеру в сборной Польши

фото из свободных источников

Новина українською

На пресс-конференции перед матчем Евро-2024 Франция - Польша Роберт Левандовский прокомментировал свое будущее в национальной команде.

"Однажды я проснусь и подумаю, что, возможно, пришло время покинуть сборную, " - сказал футболист. "Но сейчас я этого не вижу. У этой команды есть будущее."

Напомним, что матч Франция - Польша состоится 25 июня. Старт - в 19:00 по киевскому времени.

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Роберт Левандовский Польша
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Источник:
tjcope
Опубликовал: Екатерина Власова
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