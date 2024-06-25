Ред Булл Зальцбург арендовал Яниса Бласвиха у Лейпцига
Игрок теперь будет играть в австрийских быков
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Накануне нового сезона "Ред Булл Зальцбург" усилился новым игроком. 33-летний Янис Бласвих будет играть в австрийском клубе на правах годичной аренды из "РБ Лейпциг".
"Все складывается очень позитивно, и я с нетерпением жду начала работы в новом клубе после летнего перерыва. Для меня важно следовать целям клуба и достичь того, чего они хотят - титулов. Я буду способствовать этому всем своим опытом, а также буду поддерживать своих товарищей по команде на поле и вне его. Надеюсь, что мы будем суперкомандой и в раздевалке, ведь именно там все начинается. Я хочу, чтобы мы выложились на поле на полную, ведь именно так можно достичь больших целей, а у нас в "Ред Булл Зальцбург" их немало", - сказал голкипер после перехода.
Добавим, что в прошлом сезоне Янис Бласвих провел 27 матчей, из которых 6 отыграл на ноль.
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