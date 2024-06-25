Ред Булл Зальцбург приобрел Такуму Кавамуру из Санфречче Хиросимы
Об этом говорится на официальном сайте австрийского клуба
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Ред Булл Зальцбург" работает на трансферном рынке в летнее межсезонье. Австрийский клуб приобрел опорника Такуму Кавамуру из "Санфречче Хиросима", а контракт игрока с новым клубом будет рассчитан на четыре года. 24-летний футболист стал пятым представителем Японии, который присоединился к "Ред Булл" после Алекса (2007), Цунеясу Миямото (2007-2009), Такуми Минамино (2015-2020) и Масая Окугавы (2015-2021).
"Когда я впервые услышал, что "Ред Булл Зальцбург" заинтересовался мной, я сразу же связался с Такуми Минамино, чтобы узнать больше. Он имел только хорошие отзывы о клубе и жизни в Зальцбурге. Моя цель здесь проста - я хочу выиграть как можно больше матчей и титулов. Я отдам для этого все, что у меня есть", - заявил Такуму Кавамура после перехода в австрийский клуб.
Добавим, что в этом году японский защитник 15 матчей за "Санфречче Хиросима", где отметился 3 забитыми голами.
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