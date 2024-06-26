Премьер-министра Нидерландов назначен новым генсеком НАТО
Правда, к обязанностям новый генсек приступит не сразу
Getty Images/Global Images Ukraine
Глава правительства Нидерландов Марк Рютте официально утвержден на должность генерального секретаря НАТО. Его кандидатуру одобрили постпреды всех 32 государств-членов Альянса.
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Об этом сообщает пресс-служба Североатлантического Альянса.
На этом посту он заменит Йенса Столтенберга, который был генсеком в течение десяти лет - с 2014 года.
Рютте начнет исполнять свои обязанности на посту с 1 октября, когда срок полномочий Столтенберга истечет.
Марк Рютте последовательно поддерживает Украину в полномасштабной войне с Россией. Награжден Орденом князя Ярослава Мудрого I степени.
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