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Сербия рассматривает трех известных итальянцев на должность главного тренера

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Руководство белых орлов открыто для существенных изменений

Сербия рассматривает трех известных итальянцев на должность главного тренера

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

После очередной неудачи на крупном турнире местный Футбольный союз решил обратить внимание на свободных именитых иностранцев. В списке претендентов фигурирует три итальянца.

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Речь идет о Массимилиано Аллегри, Стефано Пиоли и Маурицио Сарри. Все специалисты покинули свои клубы в ушедшем сезоне. Локальная пресса сообщает, что Драгана Стойковича, возглавляющего коллектив с марта 2021 года, скоро уволят.

С момента дебюта сборной (2006) "белых орлов" тренировали 14 наставников и только двое были иностранцами.

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Источник:
tuttomercatoweb.com Tuttomercatoweb
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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MaximSK (Киев)
29.06.2024 в 09:29
Эх, когда мы начнем также рассматривать иностранных тренеров. Они могут поднять уровень наше национальной сборной, а с местными тренерами мы топчемся на месте
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1
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Комментарии 1
MaximSK (Киев)
29.06.2024 в 09:29
Эх, когда мы начнем также рассматривать иностранных тренеров. Они могут поднять уровень наше национальной сборной, а с местными тренерами мы топчемся на месте
Ответить
1
0

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