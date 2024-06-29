Сербия рассматривает трех известных итальянцев на должность главного тренера
Руководство белых орлов открыто для существенных изменений
Getty Images/Global Images Ukraine
После очередной неудачи на крупном турнире местный Футбольный союз решил обратить внимание на свободных именитых иностранцев. В списке претендентов фигурирует три итальянца.
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Речь идет о Массимилиано Аллегри, Стефано Пиоли и Маурицио Сарри. Все специалисты покинули свои клубы в ушедшем сезоне. Локальная пресса сообщает, что Драгана Стойковича, возглавляющего коллектив с марта 2021 года, скоро уволят.
С момента дебюта сборной (2006) "белых орлов" тренировали 14 наставников и только двое были иностранцами.
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Источник:tuttomercatoweb.com Tuttomercatoweb
Опубликовал: Александр Симченко
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MaximSK (Киев)
29.06.2024 в 09:29
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