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Возвращения домой. Коутиньо близок к возвращению в Васко да Гама

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За бразильцем следили также Гремио, Ботафого и Флуминенсе

Возвращения домой. Коутиньо близок к возвращению в Васко да Гама

Фото: The Athletic

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Филиппе Коутиньо близок к возвращению в "Васко да Гама", сообщает Globo.

По информации источника, 32-летний Коутиньо связался с "Васко да Гама" для подписание контракта. Отмечается, что он является воспитанником данного клуба.

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Для полного перехода в клуб из Рио-де-Жанейро, нужно расторгнуть контракт с "Астон Виллой".

Напомним, предыдущий сезон Коутиньо провел на правах аренды в катарском "Аль-Духайле". За сезон он сыграл 16 игр, в которых отметился 3 голами и 2 результативными передачами.

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Источник:
Globo
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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