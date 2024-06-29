Возвращения домой. Коутиньо близок к возвращению в Васко да Гама
За бразильцем следили также Гремио, Ботафого и Флуминенсе
Фото: The Athletic
Филиппе Коутиньо близок к возвращению в "Васко да Гама", сообщает Globo.
По информации источника, 32-летний Коутиньо связался с "Васко да Гама" для подписание контракта. Отмечается, что он является воспитанником данного клуба.
Для полного перехода в клуб из Рио-де-Жанейро, нужно расторгнуть контракт с "Астон Виллой".
Напомним, предыдущий сезон Коутиньо провел на правах аренды в катарском "Аль-Духайле". За сезон он сыграл 16 игр, в которых отметился 3 голами и 2 результативными передачами.
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Источник:Globo
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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