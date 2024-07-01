Бразильский Фламенго не будет продолжать сотрудничество с Барбозой
Это подтвердил агент игрока
Getty Images/Global Images Ukraine
Габриэль Барбоза, нападающий "Фламенго", покинет свой клуб в декабре как свободный агент.
"У Габриэля контракт рассчитан до декабря. С 1 июля он может подписать предварительный договор, и мы начнем работать над новым соглашением", - рассказал агент футболиста Жуниор Педросо.
Барбоза присоединился к "Фламенго" в 2020 году. Габриэль также выступал за такие клубы как: "Интер", "Сантос" и "Бенфика".
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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