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Бразильский Фламенго не будет продолжать сотрудничество с Барбозой

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Это подтвердил агент игрока

Бразильский Фламенго не будет продолжать сотрудничество с Барбозой

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Габриэль Барбоза, нападающий "Фламенго", покинет свой клуб в декабре как свободный агент.

"У Габриэля контракт рассчитан до декабря. С 1 июля он может подписать предварительный договор, и мы начнем работать над новым соглашением", - рассказал агент футболиста Жуниор Педросо.

Барбоза присоединился к "Фламенго" в 2020 году. Габриэль также выступал за такие клубы как: "Интер", "Сантос" и "Бенфика".

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Фламенго (Рио-де-Жанейро) Габриэл Барбоза
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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