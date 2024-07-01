Бразильский Фламенго не будет продолжать сотрудничество с Барбозой

Габриэль Барбоза, нападающий "Фламенго", покинет свой клуб в декабре как свободный агент.

"У Габриэля контракт рассчитан до декабря. С 1 июля он может подписать предварительный договор, и мы начнем работать над новым соглашением", - рассказал агент футболиста Жуниор Педросо.

Барбоза присоединился к "Фламенго" в 2020 году. Габриэль также выступал за такие клубы как: "Интер", "Сантос" и "Бенфика".