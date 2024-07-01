Бывший тренер Милана является фаворитом на должность наставника клуба из Саудовской Аравии
Главным соперником для Пиоли является Марко Силва
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший тренер "Милана" Стефано Пиоли попал в список претендентов на пост наставника "Аль-Иттихада".
Его главным соперником является Марко Силва, который возглавил "Фулхэм" в 2021 году и имеет контракт до июня 2026 года.
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Но в конце концов Пиоли является главным претендентом на эту должность с предложенной годовой зарплатой в 15 миллионов фунтов стерлингов.
Ожидается, что "Аль-Иттихад" в ближайшие дни объявит о новом тренере.
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Источник:football-italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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