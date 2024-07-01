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Бывший тренер Милана является фаворитом на должность наставника клуба из Саудовской Аравии

Общие новости

Главным соперником для Пиоли является Марко Силва

Бывший тренер Милана является фаворитом на должность наставника клуба из Саудовской Аравии

Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывший тренер "Милана" Стефано Пиоли попал в список претендентов на пост наставника "Аль-Иттихада".

Его главным соперником является Марко Силва, который возглавил "Фулхэм" в 2021 году и имеет контракт до июня 2026 года.

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Но в конце концов Пиоли является главным претендентом на эту должность с предложенной годовой зарплатой в 15 миллионов фунтов стерлингов.

Ожидается, что "Аль-Иттихад" в ближайшие дни объявит о новом тренере.

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Саудовская Аравия Фулхэм (Лондон) Милан Аль-Иттихад (Саудовская Аравия)
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Источник:
football-italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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