Бывший тренер Милана является фаворитом на должность наставника клуба из Саудовской Аравии

Бывший тренер "Милана" Стефано Пиоли попал в список претендентов на пост наставника "Аль-Иттихада".

Его главным соперником является Марко Силва, который возглавил "Фулхэм" в 2021 году и имеет контракт до июня 2026 года.

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Но в конце концов Пиоли является главным претендентом на эту должность с предложенной годовой зарплатой в 15 миллионов фунтов стерлингов.

Ожидается, что "Аль-Иттихад" в ближайшие дни объявит о новом тренере.