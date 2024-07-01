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Йовичевич покинул пост главного тренера Аль-Раеда

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Тренер отработал с клубом год

Йовичевич покинул пост главного тренера Аль-Раеда

фото из соцсетей

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер "Аль-Раеда" Игор Йовичевич покидает свой пост. Об этом хорватский специалист сообщил в соцсетях.

"Я хотел бы объявить, что сегодня мое путешествие с "Аль-Раедом" подошло к концу. Очень длинный, трудный и тяжелый сезон, с большим количеством прекрасных моментов и эмоций. Мы были вместе, как одна семья в "Аль-Раеде. Но сегодня мы расходимся. Теперь я смогу наслаждаться просмотром ваших матчей с маленьких экранов.

Я также хотел бы напомнить, что когда у нас были плохие результаты, плохие времена в клубе, все члены клуба и президент поддерживали меня, весь персонал поддерживал меня, все игроки поддерживали меня, и мы поддерживали друг друга и настойчиво работали, чтобы добиться того, во что мы верили.

Мне очень повезло, что я мог управлять этим клубом и этими игроками. Хочу поблагодарить своих игроков за каждую минуту, которую мы вместе работали. Я хочу поблагодарить господина президента за эту прекрасную возможность и опыт.

Также хочу поблагодарить свой тренерский штаб, директора клуба, членов клуба, медицинского персонала и особенно наших болельщиков за прекрасную поддержку, которую они показали в течение этого тяжелого сезона.

Желаю "Аль-Раеду" и моим игрокам больших успехов в будущем. Готов к новым вызовам! С большой любовью. Игор Йовичевич", – написал Йовичевич в Инстаграм.

50-летний специалист принял "Аль-Раед" прошлым летом. В минувшем сезоне команда заняла 12-е место в чемпионате Саудовской Аравии.

В украине тренер известен по работе с "Карпатами", "Днепром-1" и "Шахтером".

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