Йовичевич покинул пост главного тренера Аль-Раеда
Тренер отработал с клубом год
фото из соцсетей
Главный тренер "Аль-Раеда" Игор Йовичевич покидает свой пост. Об этом хорватский специалист сообщил в соцсетях.
"Я хотел бы объявить, что сегодня мое путешествие с "Аль-Раедом" подошло к концу. Очень длинный, трудный и тяжелый сезон, с большим количеством прекрасных моментов и эмоций. Мы были вместе, как одна семья в "Аль-Раеде. Но сегодня мы расходимся. Теперь я смогу наслаждаться просмотром ваших матчей с маленьких экранов.
Я также хотел бы напомнить, что когда у нас были плохие результаты, плохие времена в клубе, все члены клуба и президент поддерживали меня, весь персонал поддерживал меня, все игроки поддерживали меня, и мы поддерживали друг друга и настойчиво работали, чтобы добиться того, во что мы верили.
Мне очень повезло, что я мог управлять этим клубом и этими игроками. Хочу поблагодарить своих игроков за каждую минуту, которую мы вместе работали. Я хочу поблагодарить господина президента за эту прекрасную возможность и опыт.
Также хочу поблагодарить свой тренерский штаб, директора клуба, членов клуба, медицинского персонала и особенно наших болельщиков за прекрасную поддержку, которую они показали в течение этого тяжелого сезона.
Желаю "Аль-Раеду" и моим игрокам больших успехов в будущем. Готов к новым вызовам! С большой любовью. Игор Йовичевич", – написал Йовичевич в Инстаграм.
50-летний специалист принял "Аль-Раед" прошлым летом. В минувшем сезоне команда заняла 12-е место в чемпионате Саудовской Аравии.
В украине тренер известен по работе с "Карпатами", "Днепром-1" и "Шахтером".
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