Балотелли - о видео, где он лежит на дороге: После такого выступления Италии вы решили обсудить, что я пьян?
Марио считает неуместными претензии в свой адрес
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Бывший нападающий сборной Италии Марио Балотелли отреагировал на
"Я видел видео, где мы падаем на землю с моими друзьями, кувыркаемся, прыгаем, бегаем, не вижу проблемы провести вечер с друзьями, никого не обидев.
За что меня осуждают? Почему вы не показали все мои фото и видео с этими людьми? Я был доступен всем. После такого выступления Италии вы решили обсудить, что я пьян? Давайте, ребята, подумаем о серьезных вещах", - приводит слова Балотелли Corriere Dello Sport.
30 июня у Балотелли закончился контракт с турецкой "Аданой Демирспором". Теперь 33-летний форвард является свободным агентом.
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