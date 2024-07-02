Балотелли - о видео, где он лежит на дороге: После такого выступления Италии вы решили обсудить, что я пьян?

Бывший нападающий сборной Италии Марио Балотелли отреагировал на видео , где он лежит на дороге и якобы находится в состоянии алкогольного опьянения.

"Я видел видео, где мы падаем на землю с моими друзьями, кувыркаемся, прыгаем, бегаем, не вижу проблемы провести вечер с друзьями, никого не обидев.

За что меня осуждают? Почему вы не показали все мои фото и видео с этими людьми? Я был доступен всем. После такого выступления Италии вы решили обсудить, что я пьян? Давайте, ребята, подумаем о серьезных вещах", - приводит слова Балотелли Corriere Dello Sport.