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Балотелли - о видео, где он лежит на дороге: После такого выступления Италии вы решили обсудить, что я пьян?

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Марио считает неуместными претензии в свой адрес

Балотелли - о видео, где он лежит на дороге: После такого выступления Италии вы решили обсудить, что я пьян?

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший нападающий сборной Италии Марио Балотелли отреагировал на видео, где он лежит на дороге и якобы находится в состоянии алкогольного опьянения.

"Я видел видео, где мы падаем на землю с моими друзьями, кувыркаемся, прыгаем, бегаем, не вижу проблемы провести вечер с друзьями, никого не обидев.

За что меня осуждают? Почему вы не показали все мои фото и видео с этими людьми? Я был доступен всем. После такого выступления Италии вы решили обсудить, что я пьян? Давайте, ребята, подумаем о серьезных вещах", - приводит слова Балотелли Corriere Dello Sport.

30 июня у Балотелли закончился контракт с турецкой "Аданой Демирспором". Теперь 33-летний форвард является свободным агентом.

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Источник:
Corriere Dello Sport
Опубликовал: Александр Бураков
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