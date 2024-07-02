"Ты по-прежнему великий чемпион". Мане отреагировал на слёзы Роналду в матче Евро-2024
Акт солидарности
Getty Images/Global Images Ukraine
Левый вингер саудовского "Аль-Насра" Садио Мане поддержал своего одноклубника Криштиану Роналду во время поединка 1/8 финала Евро между сборными Португалии и Словении (0:0, 3:0 по пенальти).
На 105-й минуте звёздный португалец не реализовал одиннадцатиметровый в ворота Яна Облака. В послематчевой серии пенальти Криштиану удалось реабилитироваться за свой промах.
"Ты по-прежнему великий чемпион! ❤️CR7", – написал Мане в сторис в Instagram.
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La story Instagram de Sadio Mané pour Cristiano Ronaldo. ???????? pic.twitter.com/LiA2tZsSvY
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