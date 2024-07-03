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На войне с Россией погиб болельщик Динамо

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Он был представителем коллектива Viva Kyiv

На войне с Россией погиб болельщик Динамо

Фото: WBC | Ультрас Динамо

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На войне с Россией погиб фанат киевского "Динамо" Богдан "Вива" Гордей.

Гордей служил разведчиком-пулеметчиком в составе 54-й ОРБ и с оружием в руках встретил свой последний бой.

Богдан был представителем коллектива Viva Kyiv.

UA-Футбол выражает глубокие и искренние соболезнования близким и родным Богдана. Мы всегда будем помнить о его героическом подвиге. Вечная память Герою!

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Источник:
WBC | Ультрас Динамо
Опубликовал: Алина Ерофеева
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