На войне с Россией погиб болельщик Динамо

На войне с Россией погиб фанат киевского "Динамо" Богдан "Вива" Гордей.

Гордей служил разведчиком-пулеметчиком в составе 54-й ОРБ и с оружием в руках встретил свой последний бой.

Богдан был представителем коллектива Viva Kyiv.

UA-Футбол выражает глубокие и искренние соболезнования близким и родным Богдана. Мы всегда будем помнить о его героическом подвиге. Вечная память Герою!