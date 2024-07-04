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Россия и Замбия договорились осенью провести товарищеский матч

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Достойные один одного соперники

Россия и Замбия договорились осенью провести товарищеский матч

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Россия и Замбия достигли предварительной договоренности о проведении нынешней осенью товарищеского матча по футболу.

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Сборные России и Замбии договорились о проведении товарищеского матча.

Об этом пишет ТАСС, цитируя посла России в Замбии Азима Ярахмедова.

"Есть договоренность с Российским футбольным союзом, Футбольным союзом Замбии, что в сентябре-октябре проведем товарищеский матч между национальными футбольными командами, я надеюсь, что это тоже пройдет", — сказал Ярахмедов.

Дипломат также отметил, что Замбия стремится к сотрудничеству России в сфере энергетики и развитию отношений в области культуры. В частности, на октябрь намечен приезд в африканскую страну артистов из Москвы.

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Напомним, что сборные России, как и клубы, после полномасштабного вторжения РФ в Украину были отстранены от официальных матчей под эгидой УЕФА и ФИФА и проводят только товарищеские матчи.

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