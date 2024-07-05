Лейбористы выиграли выборы в Британии. У будущего премьера есть сезонный абонемент на матчи Арсенала

Лейбористская партия во главе с сэром Киром Стармером получила большинство голосов в Палате общин по итогам досрочных парламентских выборов в Великобритании. Премьер-министр страны Риши Сунак признал проигрыш своей Консервативной партии.

"Я позвонил Киру Стармеру, чтобы поздравить его с победой. Сейчас я отправляюсь в Лондон, где расскажу больше о сегодняшнем результате, прежде чем покинуть пост премьер-министра, которому я отдал все свои силы. Есть многому поучиться и много над чем подумать. И я беру на себя ответственность за наш проигрыш", – сказал Сунак.

5 июля Стармер после аудиенции у британского короля станет новым премьер-министром Великобритании.

Подсчет голосов еще продолжается, но экзитполы прогнозируют Лейбористской партии 410 мест – это станет одним из лучших результатов партии в истории.

Cтоит отметить, что Стармер является ярым поклонником лондонского "Арсенала", и является владельцем сезонного абонемента на одно и то же место на "Эмирейтс" с момента открытия стадиона в 2006 году.