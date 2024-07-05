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Иньеста - о 16-летнем Ямале: Его талант превышает норму. Это немного неестественно

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Мнение легенды "сине-гранатовых"

Иньеста - о 16-летнем Ямале: Его талант превышает норму. Это немного неестественно

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста высказался о 16-летнем испанском вингере Ламине Ямале.

"Это немного неестественно, но бывают исключения. Он один из тех игроков, талант которых превышает норму. У него всё начинается.

Нужно, чтобы он продолжал учиться и совершенствоваться, сохранять преемственность. Ему 16, а не 23", — передаёт слова Иньесты Mundo Deportivo.

На счету Ямала 6 забитых голов и 7 результативных передач в 49 матчах в сезоне 2023/24.

На данный момент Ламин находится в расположении сборной Испании на Евро-2024. Сегодня в 19:00 "Фурия Роха" сыграет против Германии в 1/4 финала турнира.

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Испания Барселона Андреас Иньеста Ламин Ямал
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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Вarcelinius
05.07.2024 в 14:25
Главное, шоб раньше времени не перегорел, как это часто бывает и не сломался. Тьфу-тьфу-тьфу.
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Комментарии 3
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Вarcelinius
05.07.2024 в 14:25
Главное, шоб раньше времени не перегорел, как это часто бывает и не сломался. Тьфу-тьфу-тьфу.
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0
1
Gican85 (Киев)
05.07.2024 в 13:48
Эти любят себе в паспорте годик другой снизить
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0
0
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Вarcelinius
05.07.2024 в 14:28
Да он родился в Испании, а не в Африке.
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0
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