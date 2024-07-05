Иньеста - о 16-летнем Ямале: Его талант превышает норму. Это немного неестественно

Бывший полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста высказался о 16-летнем испанском вингере Ламине Ямале.

"Это немного неестественно, но бывают исключения. Он один из тех игроков, талант которых превышает норму. У него всё начинается.

Нужно, чтобы он продолжал учиться и совершенствоваться, сохранять преемственность. Ему 16, а не 23", — передаёт слова Иньесты Mundo Deportivo.