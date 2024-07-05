Иньеста - о 16-летнем Ямале: Его талант превышает норму. Это немного неестественно
Мнение легенды "сине-гранатовых"
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Бывший полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста высказался о 16-летнем испанском вингере Ламине Ямале.
"Это немного неестественно, но бывают исключения. Он один из тех игроков, талант которых превышает норму. У него всё начинается.
Нужно, чтобы он продолжал учиться и совершенствоваться, сохранять преемственность. Ему 16, а не 23", — передаёт слова Иньесты Mundo Deportivo.
На счету Ямала 6 забитых голов и 7 результативных передач в 49 матчах в сезоне 2023/24.
На данный момент Ламин находится в расположении сборной Испании на Евро-2024. Сегодня в 19:00 "Фурия Роха" сыграет против Германии в 1/4 финала турнира.
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